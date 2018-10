La nuova pista di Rossi frena l'ex genio civile ha chiesto approfondimenti idrogeologici

di Gianluca Murgia

TAVULLIA - Frenata improvvisa. La Conferenza di servizi fissata per 26 ottobre, quella che doveva dare il via libera alla realizzazione della nuova pista da speedway al Ranch di Valentino Rossi, è stata rinviata a novembre. Motivo? L'ex genio civile ha chiesto chiarimenti e documentazioni ulteriori su alcuni aspetti idrogeologici legati all'area e ai lavori che saranno eseguiti, dopo aver esaminato il progetto presentato dallo studio Fucili, all'interno del procedimento unico attivato dalla Test Track srl lo scorso 9 agosto.L'area interessata ha una superficie di 38.500 metri quadri e si trova accanto all'attuale biscia. Un rallentamento non previsto, dato che negli incontri preliminari tutto il materiale presentato appariva perfettamente idoneo. Un rallentamento che potrebbe complicare i piani di Valentino che aveva chiesto espressamente di veder terminata l'opera entro dicembre 2018. Inoltrate da tempo le domande di nulla osta ad Asur per il parere sanitario, ad Arpam per l'impatto acustico, alla Provincia per la verifica di assoggettabilità a Vas (la Valutazione ambientale strategica) e al Comune di Tavullia per l'approvazione del progetto in variante all'attuale Prg - da zona agricola E a zona F sportivo educativa - e autorizzazione paesaggistica. Ricordiamo che l'Area urbanistica edilizia privata, il cui responsabile è il geometra Marcello Salucci, aveva già fornito una relazione tecnica con parere di conformità urbanistica sull'opera. «I dubbi sollevati dall'ex genio civile appaiono risolvibilissimi» aggiunge oggi. Sul Prg, comunque, la palla dovrà poi passare in Consiglio comunale. Le documentazioni inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive a nome della Test Track srl, società il cui titolare è Carlo Alberto Tebaldi, fedelissimo di Vale, aspettano quindi solo il via libera della Conferenza di servizi.In caso di risposte affermative il cantiere si metterà immediatamente in moto (e non andrebbe comunque a infastidire l'attività sulla pista già esistente, la famosa biscia). Alla Conferenza sarà presente l'ingegnere che ha curato il progetto e, forse, anche lo stesso Alberto Tebaldi. In quel tavolo ciascuno degli enti preposti renderà noto il proprio parere scritto sollevando o meno eventuali problematiche o ulteriori richieste.