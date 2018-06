Striscione di Valentino Rossi sulle mura storiche di Tavullia Domenica scatta il MotoDay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Un paese che si tinge di giallo e punta, ancora, sul suo Campione. Ieri mattina, i tecnici del Comune hanno rimosso il vecchio striscione (quello con Valentino che impenna davanti alle tribune zeppe di tifosi gialli, ndr) che campeggiava sulle mura del castello da anni, per sostituirlo con quello nuovo, ideato e realizzato a cura del Fan Club, il gruppo di irriducibili e più fedeli tifosi del Dottore, che hanno esportato la passione gialla in tutto il mondo.Il nuovo striscione, ha sempre Valentino come protagonista, ma questa volta, il messaggio è più istituzionale, un “benvenuto a Tavullia” rivolto a tutti i turisti che sempre più spesso arrivano in paese, non solo in moto, per respirare la stessa aria dove crescono i campioni. Un messaggio d’amore di Valentino per Tavullia. «Un bellissimo segnale» spiega il sindaco Francesca Paolucci. «E’ una bella promozione per il nostro turismo» aggiunge l’assessore Patrizio Federici.Non c’è motociclista infatti, che non passi per Tavullia senza fare una foto ricordo sotto il simbolo del tifo rossiano per eccellenza, quello striscione andato in mondovisione e ormai scolorito dal tempo e dagli agenti atmosferici, sostituito da uno nuovo, giallo brillante, che da oggi è pronto ad apparire centinaia di selfie, vivendo il proprio debutto questa domenica con il Tavullia Moto Day, il primo motoraduno che ha proprio Tavullia come sua base (con annessa lotteria con casco di Valentino utilizzato al Mugello nel 2016) e che, nella migliore tradizione, prevede anche l’installazione del maxi schermo per seguire la gara di Barcellona, dove il Dottore sta andando fortissimo. Perché questa è terra di piloti, e la passione spinge forte.