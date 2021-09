Tavullia, pace e uguaglianza sul casco: Franco Morbidelli verrà premiato in Comune

TAVULLIA - Franco Morbidelli? Un esempio di pace e di uguaglianza. Per lui il premio di African Fashion Gate “la moda veste la pace”. Il 6 settembre alle 15 la consegna nella sala del Consiglio comunale di Tavullia (cerimonia privata) in collaborazione con Unar al pilota.

African Fashion Gate è il laboratorio etico permanente contro fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e antisemitismo nel mondo della Moda, delle Arti, dello Spettacolo e dello Sport. «Franco Morbidelli ha voluto correre in pista per sfidare e vincere la discriminazione – si legge nella motivazione del riconoscimento - indossando un casco, sul retro del quale aveva fatto incidere la parola uguaglianza in tutte le lingue più ricorrenti. Ad un campione nello sport e nella vita African Fashion Gate si onora di conferire il premio “La moda veste la pace” 2021». African Fashion Gate ha sedi in Europa, Africa e Stati Uniti.

«Siamo orgogliosi del riconoscimento assegnato “al nostro” Morbidelli – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – Per le cosiddette celebrità, dello sport, del cinema, delle arti in generale, non è mai facile spendersi pubblicamente in favore di tematiche così delicate ed invece Franco, grazie al suo grande cuore e alla sua grande generosità, ha voluto lanciare un messaggio positivo, di pace e uguaglianza». Gp Misano: ricordiamo che da oggi c’è il via alle prevendite per il weekend 22-24 ottobre. Per le gare del 19 si va verso il sold out (25mila ingressi al giorno).

