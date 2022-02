Francesca svela sui social la cameretta della baby Rossi, spunta anche una dedica di Cremonini

TAVULLIA - Non ci sarà la gente in piedi sul divano, come quando correva Valentino, ma l’attesa per la primogenita di casa Rossi cresce proporzionalmente alla pancia della raggiante futura mamma Francesca, ormai prossima al parto.

Proprio lei, ieri, prima di concedersi un po’ di shopping in compagnia della madre, ha mostrato ai suoi follower la cameretta già pronta per la figlia dove non mancano riferimenti agli amici (si vede lo spartito di “Vorrei” autografato da Cesare Cremonini), al papà (dalla moto-giocattolo ai pupazzi con l’immancabile 46) e alla moda, con l’armadio già pieno di vestitini e scarpette. Quando nascerà? Per Valentino, febbraio, è un mese ricco di date importanti.

Dal suo onomastico celebrato ieri al 43esimo compleanno da festeggiare domani. Lo stesso Rossi, nei giorni scorsi, aveva rivelato come ci fossero alte possibilità che la piccola potesse venire alla luce il giorno del suo compleanno. Non resta che attendere anche per capire dove nascerà: nelle Marche o in Romagna? Scartato l’ospedale pubblico di Pesaro (il punto nascite è riservato ai positivi al Covid), restano aperte le soluzioni di Urbino (dove sono nati Valentino e suo fratello Luca) o di qualche clinica privata romagnola.

