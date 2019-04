Cade durante un giro in bibi e vola nella scarpata Soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SANT’ABBONDIO - Stava percorrendo la strada che conduce da Frontone a Fonte Avellana, in sella alla sua bicicletta da corsa quando, per ragioni non ancora chiare ha perso il controllo del mezzo, è caduto a terra e poi è scivolato lungo la parete della scarpata che costeggia la strada. Oltre 30 metri tra rovi, pietre, rocce e vegetazione poi finalmente è riuscito a toccare il fondo. La disavventura del ciclista pesarese è accaduta ieri intorno alle 12.45. Grazie al suo telefono cellulare lo sportivo è riuscito a dare l’allarme. Sul posto, a pochi metri dal monastero, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno eseguito le operazioni di soccorso riportando il ciclista, piuttosto malconcio, sulla sede stradale. Lì lo attendeva un equipaggio del 118 con l’ambulanza: i sanitari dopo i primi accertamenti hanno preferito chiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasferito in eliambulanza a Torrette di Ancona per ulteriori verifiche mediche. Durante le operazioni di soccorso e di trasferimento il ciclista è sempre stato vigile. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.