I satelliti di Elon Musk sui cieli delle Marche: a Pesaro la scia luminosa. Ecco come vederli

PESARO - Sembrano decine di stelle allineate che illuminano all'improvviso il cielo di agosto. Compaiono quando meno te l'aspetti: questa sera sono state avvistate in provincia di Pesaro, ma nelle prossime ore saranno visibili anche nel resto delle Marche. Sembrano stelle, ma non lo sono.

Nelle Marche avvistati 52 satelliti di Elon Musk

Sono 52 satelliti Starlink per l'Internet globale, lanciati dalla compagnia privata SpaceX con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida: salgono così a più di 3.000 gli elementi messi in orbita per la costellazione di Elon Musk, cruciale anche per le comunicazioni nella guerra in Ucraina. Il lancio è avvenuto il 10 agosto, quando in Italia erano le ore 4:14, e si tratta della 21esima missione Starlink del 2022, complessivamente il 35esimo volo orbitale dell'anno per SpaceX: un nuovo record rispetto a quello dei 31 voli effettuati dalla compagnia nel 2021. Il progetto Starlink prevede di lanciare quasi 12000 mini-satelliti per offrire un servizio Internet ad alta velocità, che si distinguerebbe per la ridotta latenza dalle attuali offerte Internet via satellite, basate su grandi satelliti posti in orbita geostazionaria.

Ecco dove vedere gli orari del passaggio nelle Marche

findstarlink.com/ e satellitemap.space/.