Cane ucciso da due cacciatori a Sassocorvaro-Auditore, la Lndc si unirà alla denuncia del proprietario intervenuto e picchiato

CATTOLICA - Un cane ucciso e un altro ridotto in fin di vita da due cacciatori. È questo il bilancio di un pomeriggio di follia, quello di sabato scorso, che ha visto due cacciatori sparare a due cani (Birillo morto sul colpo e Duna, ricoverata in una clinica veterinaria di Gradara e in prognosi riservata), che stavano facendo solo la guardia alla proprietà del loro padrone, che si trova al confine tra Gemmano e Sassocorvaro. Molto probabilmente, anche da quanto riferito da il proprietario dei due cani, il cattolichino Fabio Pasini che nella Regina gestisce la palestra “Universum”, con il loro abbaiare devono aver spaventato la fauna selvatica nel mirino dei due cacciatori ed è per questo motivo che hanno premuto il grilletto.





Quando Pasini è andato a chiedere spiegazioni e a cercare di soccorrere i due animali, uno dei cacciatori lo ha aggredito con il calcio del fucile, fratturandogli una costa e perforandogli un timpano. Ma, nonostante questo, Pasini è riuscito a disarmare il suo aggressore ed è andato subito a denunciare tutto ai carabinieri di Sassocorvaro, perché i due cani sono stati uccisi nel territorio di Sassocorvaro (Gemmano e il Comune di Auditore-Sassocorvaro, nelle Marche, confinano).



Il caso ha fatto subito discutere e tra i tanti che hanno manifestato solidarietà a Pasini e condannato l’episodio, anche la presidente LNDC, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Animal Protection, Piera Rosati: «Ancora una volta, i cacciatori hanno mostrato il loro vero volto, quello che denunciamo da sempre. Mi chiedo come sia ancora possibile, nel 2021, tollerare che persone violente vadano in giro armate per le nostre campagne a sparare a qualsiasi cosa si muova, lasciando una scia di morte a discapito non solo della fauna selvatica, ma anche di animali domestici e persone che cercano di tutelare i propri diritti a vivere in pace. I cosiddetti incidenti di caccia sono ormai all’ordine del giorno e sempre più innocenti rimangono coinvolti nelle scorribande di questi “killer autorizzati” – sottolinea la Rosati -. Ovviamente, in questo caso, non si tratta di un incidente ma di una violenza deliberata compiuta per pura crudeltà e arroganza, perché con queste persone non è possibile ragionare. Il nostro ufficio legale si unirà alla denuncia già presentata dal proprietario di Birillo e Duna per avere giustizia nella speranza che i carabinieri riescano a identificare i responsabili della morte del cucciolo e delle ferite inferte al proprietario e all’altro suo cane».



«È assolutamente necessario, comunque, dare una stretta allo strapotere e al senso di impunità che i cacciatori sfoggiano senza alcun pudore ogni giorno. La politica e le istituzioni devono prendere posizione contro una pratica anacronistica e crudele che non è uno sport né un’attività necessaria per l’ecosistema, anzi, ma è soltanto un “passatempo crudele” portato avanti da persone che chiaramente hanno un problema se la loro idea di divertimento è di uccidere altri esseri viventi. E che poi infatti si dimostrano violenti con chiunque, come dimostra questo ennesimo caso» conclude la presidente.

