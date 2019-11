Sant'Ippolito premia Ottaviani: lo "scalpellino d'oro" al campione

SANT’IPPOLITO - Giuseppe Ottaviani,103 anni, ex sarto del paese nei lontani anni cinquanta del secolo scorso, dai primati in atletica master ad ogni livello: tricolori, europei e mondiali; intervistato e osannata dai giornali e dalle televisioni di mezzo mondo; brillante chef dalla ricetta di lunga vita («mangio tanta insalata», afferma) non finisce di stupire. Il sindaco Marco Marchetti gli ha concesso l’onorificenza civica “Lo scalpellino d’oro” nel corso della solenne seduta del consiglio comunale alla presenza dei presidente della Regione Luca Ceriscioli e della Provincia Giuseppe Paolini, del viceprefetto Antonio Angeloni e del rettore dell’università di Urbino Vilberto Stocchi. Il premio ad un uomo che ha fatto dell’ottimismo la cifra di tutta la sua esistenza: «Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno - ha detto Ottaviani - e se per caso è vuoto, lo riempio». Nel suo intervento, letto a fianco del sindaco Marco Marchetti e del figlio Paolo, Peppe ha ricordato le tappe salienti della sua vita e ha voluto ringraziare in particolare sua moglie Alba, anche lei presente alla cerimonia, alla quale ha dedicato un omaggio anche il presidente Paolini che ha ricordato l’adagio secondo cui «dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna».

