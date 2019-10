Sant'Angelo in Vado, Tartufo d'oro: Ricciarelli canta, c'è anche la standing ovation

SANT’ANGELO IN VADO - Standing ovation per Katia Ricciarelli, la cittadinanza onoraria proposta al direttore del tg5 Clemente Mimun, la simpatia di Gianni Letta, la folla in delirio per Gabriel Garko. A Sant’Angelo in Vado, dopo l’inaugurazione e il motoraduno, anche il terzo week end ha fatto registrare il sold out, complice la bella giornata di sole e i tanti Vip giunti nell’Alta Valle del Metauro per ricevere il Tartufo d’Oro.



Il momento mediatico di spicco della 56^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche è stato ancora una volta preso d’assalto dal pubblico che già dalle prime ore del mattino si è assiepato in piazza Umberto I dove poco alla volta sono arrivati i protagonisti di una giornata che ha visto salire sul palco, accolti dal sindaco Gianalberto Luzi e dal presentatore Francesco Belfiori, personalità del calibro di Claudio Lotito, Katia Ricciarelli (già premiata nel 2012), Teresa De Santis (direttrice del Tg1), Giacobbe Fragomeni e Gianni Letta.



Tra una premiazione e l’altra, con i riconoscimenti che sono andati anche a Sab spa, Amerigo Varotti, Daniele Cassioli, Salvatore Giordano, Alberto Minali, Valentina Balducci e agli avvocati Maria Cristina Ciace e Marco Martines, tanti intermezzi musicali grazie alla verve e alla bravura di Elena Ballerini e Stefano Masciarelli anche se l’apoteosi si è raggiunta quando la mitica Katia Ricciarelli, insieme al baritono Alberto Zanetti, ha cantato “Un’amore così grande” di Mario del Monaco facendo alzare in piedi la platea che si è lasciata andare in un fragoroso applauso- E a proposito di platea, le tante telecamere e macchine fotografiche presenti hanno puntato i loro obiettivi su Gabriel Garko (premiato nel 2016 e ospite fisso da tre edizioni), Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2018, incoronata 11 mesi dopo aver vinto il Tartufo d’Oro), la modella brasiliana Glelany Cavalcante e l’attrice Dana Ferrara. La mattinata perfetta è poi proseguita tra concerti, mostre, showcooking che ancora una volta hanno consacrato Sant’Angelo in Vado come regina incontrastata del tartufo. © RIPRODUZIONE RISERVATA