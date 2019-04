Fuori strada alle 8 di mattina uomo resta incastrato nell'auto, soccorso con l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANGELO IN VADO - Stava tornando a casa dal lavoro quando, per cause ancora da definire, è uscito di strada. La sua auto ha scavalcato un fosso e poi ha continuato la corsa, ribaltandosi, su un campo attiguo. Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito seriamente tanto da richiedere il soccorso e il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Avrebbe fatto tutto da solo. Fatale forse un colpo di sonno o una distrazione. Anche perché la strada su cui si è verificato l'incidente è il rettilineo che conduce a Peglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Macerata Feltria.