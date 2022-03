Cambio tra i medici di base: Dellasanta saluta San Lorenzo in Campo, prende servizio il dottor Imperio

SAN LORENZO IN CAMPO - Cambiamenti nel centro laurentino per quanto riguarda i medici di base. Da venerdì prenderà servizio il dottore Giovanni Imperio, che sostituirà la collega Roberta Dellasanta. A fare il punto tra presente e futuro è il sindaco Davide Dellonti, che ormai da mesi si batte contro la grave carenza dei medici di base: «A conclusione del periodo di sostituzione di sei mesi a cui poi se ne sono aggiunti altrettanti, la dottoressa Dellasanta, per incarico definitivo ricevuto presso un altro territorio, terminerà il proprio servizio il 31 marzo».





«A partire da venerdì 1 aprile, sempre con incarico sostitutivo di lungo periodo, sei mesi, estendibili di altrettanti, il medico individuato dall’Asur Area Vasta 1 che prenderà servizio a San Lorenzo in Campo, sarà il dottore Giovanni Imperio». Imperio osserverà i seguenti orari, presso lo stesso ambulatorio di via Trento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 18. «Gli assistiti in carico al medico di medicina generale Dellasanta, passeranno in automatico al dottor Imperio, senza bisogno di attivare la procedura di cambio del medico presso il distretto sanitario o in via telematica». Dellonti informa infine di altre novità: «La dottoressa Sonia Curzi si è impegnata a potenziare a breve il proprio orario di apertura dell’ambulatorio che si trova in via San Demetrio. Sono inoltre stati presi dalla nostra amministrazione ulteriori contatti con dei medici di medicina generale, al fine di poter riportare in pianta stabile, con sede di convenzionamento nel nostro Comune, altri medici di base, in ottica di medio periodo, per ristabilire certezza e continuità nell’assistenza medica ai cittadini. Tale opzione però per motivazioni burocratiche non potrà attuarsi prima di giugno-luglio. Colgo l’occasione – conclude Dellonti – per ringraziare del lavoro svolto la dottoressa Dellasanta e auguro buon lavoro al dottor Imperio. Appena avremo ulteriori aggiornamenti, saranno come sempre comunicati alla cittadinanza. La situazione rimane costantemente monitorata ed attenzionata da parte nostra».

