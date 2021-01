Trovato morto in casa. Non rispondeva al telefono, probabile malore fulminante

SAN LORENZO IN CAMPO Anziano ritrovato senza vita in casa dopo che i familiari non riuscivano più ad avere sue notizie. Tragedia ieri pomeriggio nella frazione di Miralbello di Sopra dove un pensionato di 83 anni, autosufficiente ma già affetto da problemi di salute, è stato rinvenuto morto nel letto. L’allarme era scattato dopo che una nipote dell’anziano non aveva avuto più contatti da troppo tempo.

Nel pomeriggio di ieri sono dunque scattati i controlli. Quando al campanello non rispondeva, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a sfondare la porta. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Come hanno constatato i soccorritori, il decesso è avvenuto per cause naturali e non sono emersi elementi né evidenze che possano far ritenere il decesso provocato da cause esterne. L’anziano era molto conosciuto nella piccola frazione di Miralbello, alle porte di San Lorenzo in Campo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i soccorritori. Dopo aver aperto la porta della casa non hanno potuto che constatare il decesso.

Alcuni giorni fa un altro anziano, un pensionato di 83 anni che viveva da solo, è stato ritrovato senza vita nel centro di Fano in via Garibaldi nel suo appartamento. Quella di ieri un’altra tragedia che ha scosso la cittadina e gli abitanti della frazione. Nell’ultima domenica in zona rossa in attesa della riapertura, molte famiglie hanno sentito risuonare distintamente le sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Nel timore che fosse accaduto qualcosa di grave i vicini si sono avvicinati all’abitazione per sincerarsi dell’accaduto. La notizia del decesso dell’anziano di Miralbello ha rapidamente fatto il giro della cittadina cesanense dove è stata accolta con profondo dolore e rammarico.

