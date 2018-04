Imbratta residence con le feci poi insulta e spintona i carabinieri in caserma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Aveva defecato nell’androne di un residence di Cattolica e, non pago, stava utilizzando le feci per imbrattare le pareti. C.N., 33 anni, romeno residente nella riviera romagnola, è stato colto sul fatto, nel tardo pomeriggio di sabato, dai carabinieri della Tenenza di Cattolica. L’uomo, che aveva creato timore tra i residenti della zona, è stato fermato dai militari e accompagnato nella locale tenenza ma, durante la redazione degli atti di rito, è diventato improvvisamente aggressivo nei confronti dei carabinieri presenti.Nel giro di pochi secondi, immotivatamente, l’uomo è diventati una furia rivolgendo frasi oltraggiose ed offensive ai militari per poi passare alle vie di fatto con una serie di spintoni allo scopo di guadagnare l’uscita, e quindi la fuga, dalla struttura militare. La tempestiva reazione dei militari ha scongiurato che la situazione degenerasse ulteriormente: l’uomo, con prontezza, è stato immobilizzato e messo in sicurezza. I carabinieri non hanno poi potuto far altro che procedere nei suoi confronti, traendolo in arresto.