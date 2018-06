Cede dosi di cocaina a un tunisino, nei guai pusher marchigiano a Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Nel corso del week end i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Rimini hanno denunciato in stato di libertà un marchigiano residente a Rimini poiché sorpreso in via Circonvallazione Meridionale subito dopo aver ceduto due dosi di cocaina, ad un tunisino, contestualmente segnalato. Il tunisino, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di altra sostanza stupefacente tipo marijuana nonché di una consistente somma contante quale provento illecita attività.A seguito di controlli effettuati presso il Parco Cervi, i militari hanno segnalato amministrativamente, quali assuntori di sostanze stupefacenti un tunisino trentenne, una donna quarantenne e un 35 enne, italiani, poiché sorpresi in possesso di modica quantità per uso personale, rispettivamente i primi due di cocaina e l’ultimo di hashish.