Sfila il Marche Pride e dalla Palla alla Baia zona mare off-limits. Dalle 14 alle 20 Campo di Marte riservato ai partecipanti. Ecco come arrivare e parcheggiare

PESARO - Domani il Marche Pride a Pesaro, il corteo unirà viale Trieste con Baia Flaminia, passando sul ponte del Foglia. Stop alla circolazione durante la sfilata e Campo di Marte chiuso parzialmente alla sosta. E’ tutto pronto, anche sotto il profilo della logistica e viabilità, per ospitare domani il primo Marche Pride a Pesaro, che nel pomeriggio vedrà il clou dell’evento con il corteo per il quale è attesa una grande partecipazione. Il corteo partirà da piazzale della Libertà alle ore 17 (ritrovo dalle ore 16) per poi arrivare a Campo di Marte intorno alle 18,30, dove ci saranno, fino alle 20, interventi delle associazioni e artistici. La comandante della polizia locale Francesca Muzzini ha emesso un’ordinanza che consentirà la deroga al divieto di circolazione nell’area pedonale urbana e Ztl della zona mare, per tutta la giornata, ai veicoli a servizio della manifestazione e ad uso degli organizzatori.





Il provvedimento

Nello stesso provvedimento, viene ordinato il divieto di sosta con rimozione, nel parcheggio di Campo di Marte, dalle 14 alle 20, valido in tutti gli stalli della fila esterna tra l’ingresso lato via Parigi e i posti riservati a ricarica delle auto elettriche (esclusi). Quello stesso giorno fra l’altro entrerà in vigore il bus navetta tra il parcheggio di Strada tra i due porti e Baia Flaminia al servizio dei bagnanti. «Il corteo che partirà da piazzale della Libertà, per raggiungere l’area verde di Campo di Marte, sfilando lungo viale Trieste, viale Napoli, viale Trento, Calata Caio Duilio, ponte sul fiume Foglia, lungo Foglia delle Nazioni e viale Parigi e, oltre alla sospensione temporanea della circolazione durante il transito dei partecipanti in queste vie - si legge nell’ordinanza - sarà necessario prevedere la chiusura della viabilità nel tratto di viale Repubblica limitrofo a viale Trieste, nonché riservare alcuni stalli di sosta agli organizzatori nel parcheggio di Campo di Marte, zona di arrivo del corteo». La giornata del Marche Pride inizierà già dalla mattinata, con la conferenza stampa, alla presenza di ospiti politici regionali, nella sala del consiglio comunale di Pesaro. Alle ore 11,45, nello stesso luogo, la presentazione del Libro “Fuori i nomi!” del giornalista Simone Alliva con l’autore presente. Poi il corteo pomeridiano. Durante il percorso ci saranno dei punti di servizio dedicati. Tre punti acqua: uno a metà di viale Trieste, uno alla fine del viale e uno sotto la bandiera Arcobaleno all’arrivo di Baia Flaminia. Il punto di decompressione, come hanno illustrato gli organizzatori nel programma apparso sulla pagina facebook del Marche Pride, si troverà alla fine di viale Trieste (all’ingresso ci sarà una persona a fare accoglienza).



L’accoglienza

Il punto ha bagni pubblici gratuiti. I parcheggi dedicati saranno tre: parcheggio San Decenzio, parcheggio di via dell’Acquedotto e parcheggio del Porto. Tutti e tre i parcheggi saranno collegati con Viale Trieste e Baia Flaminia attraverso un servizio navetta con partenza ogni mezz’ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

