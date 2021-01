Acqualagna, frontale auto-Tir a Pole, ferita al viso una donna. Traffico in tilt e disagi per oltre un'ora

ACQUALAGNA - Spettacolare incidente ieri poco dopo le ore 12 tra un’auto, che marciava in direzione Piobbico e un grosso Tir quasi all’ingresso di Pole di Acqualagna. Nel curvone ad una cinquantina di metri dal cartello segnaletico della frazione, una Fiat Tipo con due donne a bordo, nell’affrontare il curvone, forse per via del fondo stradale bagnato, ha perso il controllo. Il mezzo si è andato a schiantare contro il mastodontico automezzo adibito a trasporto internazionale con alla guida un lituano.



Un urto violento con il vano motore verso la guida accartocciato su se stesso e il lato guida compromesso, mentre il Tir, ovviamente, non ha riportato graffi. La signora è stata subito soccorsa dagli abitanti del luogo in attesa degli operatori del 118, che giunti immediatamente, non riscontravano per fortuna ferite di un certo rilievo e medicavano la donna per leggeri tagli al viso, mentre illesa era la sua compagna di viaggio. Sul posto la polizia stradale e vigili del fuoco di Cagli, che mettevano in sicurezza la Punto, e la Polizia locale alle prese con i disagi per l’intenso traffico visto pure l’orario, con lunghe code subito formatesi, per un’ora abbondante. Verso le 13.30, dopo l’intervento del carro attrezzi, lentamente, tutto ritornava alla normalità.

