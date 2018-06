Spalla lussata nella scalata arrampicatore salvato dall'intervento dall'elisoccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOBBICO - Stava, iniziando con la sua compagna, ieri verso le 12.30 la solita arrampicata domenicale nell’incantevole scenario di via dello Spigolo di Balza Forata quando mentre si apprestava a fare la chiodatura della parete, un corinaldese di 38 anni, è scivolato, riportando la lussazione di una spalla. Dato l’allarme, la centrale operativa del 118 di Pesaro, visto il luogo molto impervio, ha inviato Icaro, che una volta arrivato sul posto non ha avuto difficoltà per issarlo a bordo con il verricello e portarlo al campo sportivo di Piobbico, dove l’ambulanza dei volontari del 118 di Apecchio, lo ha trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Urbino. Sul posto anche i carabinieri forestali per fare la mappatura della zona. L’appassionato di Corinaldo, tuttavia non è nuovo a questi infortuni, ma l’amore per l’arrampicata è fortissima e nonostante abbia subito un intervento alla spalla cede alla tentazione.