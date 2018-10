Dal Messico al "Benelli" Anche la Vis festeggia il ritorno del piccolo Mengucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il sogno che diventa realtà: Luigi Mengucci, il padre pesarese che dopo una battaglia lunga 25 mesi è riuscito a riabbracciare il figlio di 5 anni sottratto e portato in Messico dall'ex moglie, oggi è stato ricevuto allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Era la prima uscita pubblica per suo figlio che ha dispensato sorrisi e saluti a tutti. La Vis e i suoi tifosi hanno regalato una maglietta ufficiale biancorossa con il numero 9 con tanto di nome. E' stato il gol più bello, più atteso, più spettacolare. Mengucci si è presentato con tutta la sua famiglia al completo, a partire dal padre Mauro, l'avvocato che ha seguito il caso. Con loro anche la legale dell'equipe messicana Maria Dolores Ayala. «Un momento commovente ma ora abbiamo un nuovo tifoso della Vis allo stadio» ha scherzato il co-presidente della Vis Pesaro Bizzocchi, accompagnato dal capitano dei biancorossi Lorenzo Paoli e da Alberto Rossi, in rappresentanza degli ultras vissini da sempre vicini alla famiglia Mengucci.