Picchia la moglie e va in un locale di salsa e merengue. Altro codice rosso per una lite furiosa

PESARO - Il marito vuole andare a ballare la Salsa e Merengue, scoppia il litigio e prende la moglie a botte. Due i casi di codice rosso per lesioni, il secondo riguarda due coniugi dello Sri Lanka. Giornata turbolenta quella di martedì con gli agenti della Volante della Questura impegnati a dirimere difficili casi di liti tra coniugi, degenerati in percosse e lesioni. La prima chiamata è arrivata dai sanitari del pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro che hanno curato una donna peruviana di 40 anni.





Lei diceva di essere stata percossa dal marito per motivi di gelosia. Secondo quanto ricostruito l’uomo voleva uscire da solo per andare a un corso di ballo latino americano in un locale di Pesaro. Da qui è scattata una lite furiosa finché lui ha alzato le mani verso di lei, costretta al pronto soccorso per le lesioni e le ecchimosi. L’uomo poi è uscito da solo per andare a ballare salsa Y Merengue. Gli agenti della Volante hanno ricostruito i fatti ed è scattato il codice rosso per la protezione delle vittime di violenza e maltrattamenti. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate. La donna non verrà trasferita in una casa di emergenza, ma sarà ospitata da un’amica per evitare nuovi contatti con il compagno. Altro caso di codice rosso per una lite tra coniugi nel tardo pomeriggio di martedì in via Montenevoso. Qui i residenti hanno sentito forti grida e rumori e hanno chiamato la Volante della Polizia. Nell’appartamento abita una coppia dello Sri Lanka.



Gli agenti hanno trovato la donna barricata a casa di una vicina. È servito l’interprete per capire cosa fosse successo perché la donna non parlava italiano né inglese. La signora, 42 anni, ha raggiunto il marito da poco in Italia. Lui è un operaio qui già da qualche tempo. Il litigio è nato per motivi di gelosia tanto che l’uomo ha preso a calci e pugni la sua consorte. A causa delle lesioni è scattato il codice rosso e la signora è finita in una casa protetta come vittima di violenza, per evitare contatti con il coniuge. Il 42enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate

