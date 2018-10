«Basta camion trappola» I residenti di via Guerrini aspettano gli assessori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Via Guerrini invasa dal traffico e dai camion, il Comune risponde alle richieste dei residenti. E’ in programma questa sera alle 19,30 presso la sede civica del Quartiere Muraglia-Montegranaro, in via Petrarca, un’assemblea pubblica per affrontare l’annoso problema del continuo transito di mezzi pesanti in via Guerrini, con i conseguenti rischi legati alla sicurezza e all’inquinamento. Saranno presenti gli assessori comunali Luca Bartolucci ed Enzo Belloni. «Verrà indicato il cronoprogramma degli interventi e risponderemo alle richieste avanzate dai residenti», anticipa il presidente di Quartiere Luca Pandolfi. Poche settimane fa, proprio il consiglio di quartiere aveva approvato un documento che recepiva le istanze degli abitanti della strada di Muraglia.«Via Guerrini ha visto crescere negli anni il traffico e soprattutto, a causa del suo utilizzo da parte dei mezzi pesanti, si riscontrano sempre più frequenti criticità, soprattutto all’incrocio con via Flaminia». Da qui il consiglio del Settimo Quartiere, in accordo con i residenti, aveva chiesto all’Amministrazione comunale, di «provvedere ad un’idonea manutenzione del manto stradale, e di aumentare i controlli che riguardano il rispetto del codice della strada nel tratto di viabilità interessato». Per quanto riguarda la sperimentazione della deviazione del traffico pesante da via Guerrini, il Quartiere Muraglia-Montegranaro propone al Comune di «valutare le soluzioni idonee a ridurre il disagio causato dallo stesso, mettendo in atto tutte le valutazioni tecniche necessarie a garantire che la deviazione del traffico pesante non condizioni la viabilità su altra rete viaria non idonea ad accogliere i flussi di traffico oggi presenti su via Guerrini». Il presidente Luca Pandolfi e il Quartiere nel documento ritenevano comunque che «la soluzione che possa risolvere definitivamente la questione della viabilità della via e non solo, sia la realizzazione dell’interquartieri di Muraglia».