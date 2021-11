Federica conGiunta, la Divina dice sì. L'allenatore pesarese si sposerà con la Pellegrini: «Gliel'ho chiesto a Venezia»

PESARO - Fiori d’arancio per Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Come ormai d’abitudine, sono stati i social la piattaforma scelta per rendere pubblico l’annuncio del matrimonio. La “Divina” ha detto sì alla proposta del suo allenatore, il pesarese Matteo Giunta, 39enne cugino di Filippo Magnini. «Io e te infinito. E tutto il mondo fuori», ha scritto nella tarda serata di sabato la campionessa pubblicando sul suo account Instagram la foto della proposta, dietro un balcone in perfetto stile Giulietta e Romeo, con Giunta inginocchiato con in mano una scatolina verde Tiffany.

E Matteo ha replicato pochi minuti dopo postando la foto della coppia con brillante in bella vista: «Sono un ragazzo fortunato… (ha detto sì)», il commento di lui. «Eravamo a Venezia - ha raccontato poi Giunta al Corriere Adriatico -. È accaduto lo scorso weekend, prima di renderlo pubblico volevamo avvisare le persone a noi più care. Sono super felice, è stata una settimana bella. Dobbiamo decidere ancora data e posto».



E’ il coronamento di un amore di lungo corso, ufficializzato dopo le Olimpiadi di Tokyo ma nato alcuni anni prima e tenuto segreto negando anche l’innegabile (ricordate Striscia la Notizia?). I due, oggi, vivono a Verona ma proprio a Venezia, nei giorni scorsi, a servirli sulla terrazza del St. Regis c’era un ragazzo d’eccezione: il fratello di Fede, Alessandro. È stato tra i primi a commentare l’annuncio: «L’addio al celibato te lo organizzo io», ha scritto sotto la foto del futuro cognato. E la risposta di Federica non si è fatta attendere: «Ue ue piano eh!». In tantissimi si sono già congratulati con i futuri sposi, dagli allenatori pesaresi al mondo dello spettacolo italiano, fino ai tantissimi fan. Fabio Fognini, Flavia Pennetta, Paola Egonu, Cristiana Capotondi, Melissa Satta, Giorgio Rocca sono solo alcuni dei volti noti ad aver manifestato gioia agli innamorati. Le nozze, da tradizione, si dovrebbero tenere nella chiesa di lei, a Spinea o Verona.

Federica, peraltro, non ha mai nascosto di sentirsi pronta anche per diventare mamma. Riservatissimo, come al solito, Giunta così caratterialmente diverso dal cugino Magnini, storico ex fidanzato (dal 2011 al 2017) della Pellegrini e da quest’anno felicemente sposato con Giorgia Palmas e padre di Mia. L’unica concessione dell’allenatore pesarese, ex nuotatore con ottimi risultati a livello giovanile con esperienze anche a Torino, è stata una storia su Instagram in cui un dolcetto di Halloween ringraziava «tutti per i messaggi». Matteo e Federica hanno iniziato a lavorare insieme nel 2014, quando lei lasciò la Francia e Philippe Lucas per raggiungere Magnini e Giunta (che allenava proprio SuperPippo). Era destino.

