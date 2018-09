Auto in sosta prese di mira Rotti e divelti i tergicristalli in decine di mezzi in più rioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Vandali in azione nella notte in alcuni parcheggi del quartieri di Villa San Martino e della zona Ipercoop- campo scuola, dove diversi proprietari delle auto lasciate in sosta hanno trovato ieri mattina i tergicristalli rotti, piegati o completamente divelti. Non è detto che sia stata un’unica persona o uno stesso gruppo. Una bravata che per gli automobilisti danneggiati vorrà comunque dire spese aggiuntive e non preventivate, daripare al più presto peraltro visto il malempo di questi giorni. L’atto vandalico è stato segnalato alla polizia municipale.