Pesaro, un “Agosto sicuro” per oltre 1.700 e in 300 ieri hanno ottenuto il Green pass

PESARO Più di 300 persone “staccano” il Green pass di Ferragosto. «Coperti e in sicurezza fino a lunedì mattina», tre i positivi. Non c’è stato il boom che lo staff di volontari si attendeva due giorni fa, in ogni caso la giornata di ieri è stata comunque partecipata, e con un afflusso costante, ma senza code e lunghe attese.

E’ il bilancio dell’ultima mattinata di screening con i tamponi gratuiti organizzata da Comune, Ail, Onlus Gulliver, Protezione Civile. Intorno alle 12,30, quasi 330 tamponi effettuati, con la stima di arrivare al massimo a 340 a chiusura delle operazioni, e 3 test rapidi risultati positivi, in attesa del molecolare.



Le cinque postazioni sanitarie (più che raddoppiate rispetto al 9 agosto, e una in più anche rispetto allo screening del giorno di San Lorenzo), con il personale medico e infermieristico potenziato, hanno iniziato a lavorare ancor prima dell’orario programmato di avvio dell’attività. Poco dopo le 8 erano già tutti operativi, con i referenti di Onlus Gulliver Andrea Boccanera, e di Ail Pesaro, Massimo Sierra a coordinare tutto il lavoro, i volontari della Protezione Civile ad aiutare nella compilazione dei moduli e a fornire tutte le altre informazioni necessarie, oltre alla parte logistica. E al telefono l’assessore alla Salute Mila Della dora in contatto con lo staff per conoscere l’andamento dello screening. A fine mattinata, erano state effettuate poche decine di tamponi in più rispetto alla giornata di venerdì, quando ne sono stati utilizzati circa 300 (2 positivi al rapido, sempre da confermare con il molecolare il 13 agosto).



«C’è stato un afflusso costante per tutta la mattina - conferma Boccanera, a fine dell’ultimo turno - tanti ragazzi soprattutto, ma non solo. Siamo molto contenti di questa iniziativa, una bellissima squadra, professionisti in gamba, fanno tutti un ottimo servizio e lavoro». Tampone con che validità? «Ci sono 48 ore a partire dall’orario dell’esame, un Ferragosto in sicurezza, tutti più sicuri». Nella due giorni pre-Ferragosto, sono stati quindi circa 650 i tamponi effettuati. Nel complesso dell’iniziativa Agosto Sicuro, oltre 1700, considerando gli oltre 1000 test del 9 e 10 agosto. La certificazione negativa del test rapido di ieri mattina garantirà una copertura di 48 ore, di conseguenza fino a lunedì mattina, con scadenza nello stesso orario di rilascio dell’esame. Ma l’aspetto fondamentale è la conquista di un Green pass temporaneo valido per tutta la giornata odierna, dal mattino, al pranzo, fino al pomeriggio e alle cene e per l’eventuale partecipazione a iniziative serali.



Chi ha fatto il tempone ieri mattina, potrà così accedere oggi, giorno di Ferragosto, a tutti quei luoghi e iniziative nei quali è richiesto il Green pass, se non si ha almeno una dose di vaccino valida (dopo la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione è valida a partire dal 15esimo giorno fino alla dose di richiamo), oppure in assenza di un certificato di guarigione dal Covid, della durata di sei mesi. Per coloro che, invece, avevano effettuato il tampone gratuito al Campus venerdì mattina, la scadenza sarà oggi entro l’ora di pranzo, a seconda dell’orario dell’esame.

