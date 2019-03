Nessuna esclusione a scuola Mano morbida sui vaccini aspettando gli elenchi Asur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Vaccini day, tutto regolare nelle scuole dell’infanzia e ai nidi. Se in altre regioni d’Italia non è mancato il caos, a Pesaro e provincia non ci sono state esclusioni, almeno secondo quanto si apprende da sindaci, comitati di genitori free vax e avvocati. A Pesaro non è ancora tornato indietro l’elenco dall’Asur dei bambini che avrebbero dovuto vaccinarsi e dunque mano morbida. La legge diceva che il termine del 10 marzo riguarda solo quei bimbi i cui genitori hanno dichiarato all’inizio dell’anno scolastico di aver già effettuato le vaccinazioni ed è ragionevole pensare che arrivati al 10 marzo possano produrre senza problemi la relativa documentazione.Il termine del 10 marzo non riguarda in alcun modo tutti gli altri, per esempio quei genitori che hanno un iter avviato con l’Area vasta in quanto a suo tempo hanno inviato formale richiesta di appuntamento. Insomma chi non era vaccinato e aveva richiesto appuntamento sarebbe potuto essere escluso già in qualunque momento dell’anno. Ieri dunque chi aveva autocertificato di aver effettuato i vaccini, nel corso dell’anno scolastico aveva già portato tutta la documentazione. Dunque nessuna sorpresa.