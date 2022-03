«Sono in fuga con un bimbo, c’è posto?». La Città della Gioia apre l’accoglienza ai profughi

PESARO - Una giovane mamma ancora in Ucraina rintraccia il coordinatore della Onlus Città della Gioia, Daniele Gramolini per chiedere accoglienza non appena riuscirà a mettersi in fuga.

«E’ solo una delle tante storie che si raccolgono - spiega Gramolini – Una telefonata inaspettata. Sono rimasto incredulo, non capivo come fosse riuscita ad avere il mio contatto personale. Una telefonata breve ma intensa, mista fra paura e speranza. Vive nelle campagne dove per ora è rifugiata, ma teme che presto le truppe russe arriveranno e il padre del suo bimbo di 9 mesi, si è arruolato per combattere. Parla bene l’italiano per gli studi fatti e ha trovato il mio numero cercando sui social tra i suoi e i miei contatti. Mi ha chiesto se c’è possibilità di trovarle un posto dove restare con il suo bambino. Poi, una frase che mi ha colpito: ha detto di non voler asilo politico in Italia, perché non appena questa guerra finirà, vuole tornare in Ucraina e nel suo paese per ricostruire e ricominciare. Il senso di attaccamento alla patria e alla loro terra per gli ucraini va al di là della guerra stessa».



La Onlus con Caritas e Comune gestisce la prima accoglienza dei profughi. «La rete si sta strutturando – prosegue Gramolini - per affrontare in previsione anche arrivi più numerosi ma in questo momento siamo nell’ordine di poco più di una decina di profughi accolti e presi in carico nell’immediato, e sistemati in hotel. L’ultimo caso, l’arrivo di giovanissime ucraine alle 2.30 di notte dopo un viaggio estenuante, ad attenderle la nonna e i nostri volontari. Il nostro compito è proprio quello di fare da coordinatori fra la segnalazione dell’arrivo e la disponibilità di un hotel o di altra sistemazione offerta anche da pesaresi. La priorità dev’essere in ogni caso la comunicazione preventiva all’ufficio Immigrazione della Questura, così che a questi profughi vengano riconosciuti quei diritti necessari all’accoglienza, ad iniziare per esempio dalla tessera sanitaria per avere libero accesso alle cure sanitarie e prestazioni. Tra strutture alberghiere in convenzione disposte ad ospitare ci sono hotel come Elvezia, San Marco, Gala e Savoy, partner di Città della Gioia. «C’è anche – riferisce un volontario di Protezione civile – chi si è offerto di pagare un soggiorno di 15 giorni in un hotel». E ieri pomeriggio oltre 300 scout (lupetti, coccinelle, esploratori e guide di Agesci, Fse, Masci, Cngei) si sono ritrovati in piazza del popolo per la pace sfidando il freddo pungente di questo inizio marzo. Insieme ai genitori si è pregato, cantato, acceso lumi, sventolando le bandiere dell’Ucraina. Una straordinaria mobilitazione di cuore e calore organizzata dal Gruppo di Pesaro 4. Ha concluso l’incontro don Michele Rossini rivolgendo alla piazza la preghiera per la pace di San Giovanni Paolo II, il pontefice polacco che ha costruito un ponte tra l’Ovest e l’Est.

