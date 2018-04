Ubriaco tenta un approccio con la padrona di casa e viene arrestato dagli agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Notte sopra le righe per un giovane che, non del tutto sobrio, cerca un approccio con la sua affittacamere e finisce in manette. Tutto è iniziato con una serata all’insegna dell’alcol per un 25enne senegalese residente a Pesaro, regolare sul territorio. Ha alzato troppo il gomito e una volta rientrato, è iniziato il peggio. Il ragazzo vive in affitto in un appartamento in centro storico, in una traversa di corso XI Settembre. Al rientro a casa, dopo la baldoria, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine sulla base dei racconti della vittima, non è andato a dormire. Ma avrebbe tentato di entrare in camera della donna che gli affitta la stanza. Sbandato e in preda ai fumi dell’alcol ha cercato un approccio, ma lei si è subito allarmata, impaurita per averlo visto così alterato. Non c’è stato modo di calmarlo. Gli agenti, dopo una breve resistenza, sono stati costretto ad arrestarlo e portarlo via. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.