Vende online consolle da dj Il carabiniere smaschera la truffa da 1.800 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il più classico degli annunci su uno dei siti on line di compravendita più noti, ma dietro l’angolo ecco la truffa. E il venditore furbetto ha tentato persino di vendere la merce a un carabiniere, finchè non è stato smascherato e processato. Ieri mattina c’è stata udienza in tribunale.L’uomo è un 33enne di Palermo e doveva rispondere del reato di truffa. In aula non si è presentato e per lui ha parlato il suo avvocato d’ufficio, Carlo Scalpelli. La storia è semplice. Il 33enne ha piazzato l’annuncio di vendita di una consolle da dj su Subito.it. Un ragazzo di Mondavio ha subito cercato un contatto per l’acquisto. Disponibilità e cordialità hanno segnato la trattativa che si è chiusa per la cifra di 1.800 euro. Accordo trovato, soldi spediti. Ma della consolle nessuna traccia. Aspetta una settimana, due, incalza il venditore ma niente da fare. Anzi il sospetto di una truffa diventa sempre più fondato perché l’annuncio non era stato rimosso, i soldi erano sul conto ma quel prodotto era ancora in vendita. Tanto che l’acquirente ha chiesto a un amico di poter tentare un nuovo approccio. Capito l’inganno, la vittima si è rivolta ai carabinieri di Mondavio che hanno messo alla prova il palermitano, incastrandolo.Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola