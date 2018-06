Apre l'isola galleggiante e sarà a forma di sole Ecco orari e limitazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Sunset Island inaugura sabato 30 giugno, tempo e mareggiate permettendo. Vogliamo essere sempre più attrattivi e accoglienti: questa novità ci aiuterà ad esserlo». Lo scrive Matteo Ricci su Facebook, con riferimento al parco giochi acquatico che sarà realizzato nello specchio di mare dietro il fabbricato di Pesaro Studi, in viale Trieste. «A forma di sole, perché dopo l’allungamento della stagione, il sole assicurato e il tramonto a est continuiamo a giocare sul tema. Anche per rafforzare la località balneare: un motivo in più per venire nella nostra città», sottolinea il sindaco.Non essendo pervenute domande concorrenti, scaduti i termini, la concessione demaniale finalizzata alla gestione del parco galleggiante e dei locali pertinenziali per attività di pubblico esercizio (bar-ristorante) andrà al raggruppamento temporaneo d’imprese verticale formato da Canto Pirata, Sport Village e ditta individuale Giovanni Maria Dallago. Che nei giorni scorsi aveva presentato l’istanza, dopo la gara deserta fatta da Pesaro Parcheggi. Il parco galleggiante (25 metri per 25 metri), posizionato con una profondità di acqua che andrà dai due metri e mezzo ai tre metri e mezzo, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, salvo avverse condizioni meteo o mareggiate.L’ingresso sarà consentito dai sette anni in poi (fino a 14 anni accompagnati da un adulto). Il parco sarà dotato anche di una pedana di collegamento di circa 35 metri, che darà la possibilità di salire anche da una profondità di un metro e mezzo d’acqua.