Pesaro, sarà Befana biancorossa con Vuelle, Vis e Italservice unite

PESARO - Da un’idea di Michele Marcelli, titolare di Risto Garden, nasce la prima edizione de “La Befana Biancorossa”, evento a scopo benefico che si disputerà il prossimo 6 gennaio al Pala Nino Pizza. E’ un triangolare di calcio a 5 e basket e vedrà protagoniste la Carpegna Prosciutto, la Vis 1898 e l’Italservice.



«Ho pensato con di un po’ di follia di riunire le società pesaresi per farle giocare a sport misti con formazioni mescolate. L’intento è quello di emozionare, insieme si vince sempre in tutti i campi. Il ricavato dell’evento andrà a Caritas Pesaro al Banco Alimentare. La mattina del 6 gennaio con i capitani delle squadre e una delegazione, andremo nel reparto pediatrico dell’ospedale a regalare calze a tutti i bambini ricoverati», ha descritto l’iniziativa Michele Marcelli. La manifestazione comincerà alle 16 e ha il Patrocinio del Comune. «Complimenti per l’idea innovativa e grazie alle società. Abbiamo visto quanto lo sport sia sensibile a certi temi, non bisogna distogliere l’attenzione. Sarà una giornata di festa e sensibilizzazione», le parole dell’assessore allo sport Mila Della Dora, che sarà uno degli arbitri eccezionali assieme al sindaco Matteo Ricci, a Walter Magnifico, Daniele Galloppa, Enzo Belloni e Moreno Bordoni. Si partirà con il calcio a 5, poi si passerà alla pallacanestro, con partite da due tempi da 10’. Non mancheranno i giochi per i bimbi, le mascotte (tutte e tre nella persona di Andrea Rinaldi) e tre befane-miss. Il biglietto costa 5 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA