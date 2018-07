Mai più abusivi in spiaggia in azione agenti in borghese Già bocciati 14 ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stretta sugli abusivi, la circolare del ministro Salvini darà un nuovo impulso alla lotta contro le vendite illegali in spiaggia. Il ministero dell'Interno ha chiesto un potenziamento delle ispezioni nell'ambito del provvedimento Spiagge sicure spiegando che verranno investiti alcuni milioni provenienti dai soldi sequestrati alla mafia per aiutare i Comuni a pagare gli straordinari alle forze di polizia locali che verranno impegnate nel pattugliamento delle spiagge.Proprio nei giorni scorsi la Prefettura di Pesaro e Urbino aveva già avuto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove venivano predisposti una serie di servizi anche nell'ottica di frenare la presenza in spiaggia di ambulanti irregolari. In particolare sono stati disposti servizi rafforzati di contrasto ai fenomeni dell'abusivismo commerciale della guardia di Finanza con il coinvolgimento della capitaneria di porto e delle polizie municipali dei comuni della costa, anche alla luce delle modifiche legislative in tema di sicurezza urbana. La guardia di Finanza agirà in borghese ma anche in divisa, stesso discorso per i vigili urbani. Ed è quanto si auspica Amerigo Varotti, direttore della Confcommercio: «Speriamo che le Amministrazioni locali siano conseguenti, visto che il Ministero mette a disposizione risorse per pagare gli straordinari per le polizie locali. Dico finalmente. Speriamo che non passi sotto silenzio come è accaduto finora».Anche il Comune di Pesaro ha pronto un nuovo regolamento, già passato in Commissione, e che domani, lunedì, avrà l'approvazione definitiva in Consiglio comunale. Prevede il divieto di commercio itinerante di abbigliamento e oggettistica lungo l'arenile per contrastare con maggiore efficacia l'abusivismo. Tanto che il Servizio attività economiche non ha rilasciato alle 14 attività ambulanti della spiaggia, nulla osta per tutte quelle licenze del settore abbigliamento, pelletteria e varie. Solo i quattro storici venditori di cocco, alimenti e pizzette si sono salvati. Per gli altri, bisogna attendere il nuovo regolamento.