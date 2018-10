Cede droga a una ragazza giovane pusher rumeno arrestato al parco Miralfiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Spaccio alla luce del sole al parco Miralfiore, arrestato un pusher. Dopo un periodo di relativa tranquillità dal punto di vista della sicurezza e del degrado, il parco torna nelle pagine di cronaca. Ieri mattina i carabinieri hanno effettuato nuovi controlli nelle zone più delicate della città. Verifiche finalizzate a contrastare e prevenire i reati predatori, il degrado urbano, immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. E proprio di mattina, alla luce del sole, i carabinieri della compagnia di Pesaro, guidata dal maggiore Patrizia Gentili, hanno notato un 20enne rumeno aggirarsi all’interno del parco Miralfiore con fare sospetto.L’immediato appostamento ha consentito di notare il ragazzo cedere una dose di marjuana ad un giovane pesarese. Subito bloccato è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nascosti addosso ulteriori 35 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Dunque non si ferma la pressione sul parco che proprio in questa settimana ha visto l’inizio dei lavori per il posizionamento di quattro nuove telecamere di sicurezza che oltre alle due già esistenti saranno collegate alla centrale della Polizia Municipale per il controllo del territorio.