Spaccia davanti al teatro blitz fulmineo della polizia arrestato un magrebino

PESARO - Spaccio in piazzale Lazzarini, la polizia interviene e scatta l’ arresto. E’ successo ieri pomeriggio nel cuore del centro storico nei pressi del Teatro Rossini. Impossibile non notare l’arrivo della pattuglia tra i passanti che iniziavano ad affollare il piazzale. A finire in manette un giovane straniero, nordafricano. L’immigrato era insieme ad altri giovani quando è stato sorpreso da una pattuglia della polizia che era impegnata in un servizio di controllo e di prevenzione. L’arrivo delle forze dell’ordine è stato talmente imprevisto da spiazzare il giovane che non ha accennato a nessuna reazione, non ha provato nemmeno un tentativo di fuga.L’immigrato è stato controllato e durante la perquisizione sarebbe saltato fuori un involucro di sostanza stupefacente, hashish per la precisione, che è stato immediatamente sequestrato e che di conseguenza ha fatto scattare l’ arresto del nordafricano con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Probabilmente stava trattando la cessione della droga a potenziali acquirenti. Giusto pochi giorni fa gli uomini della Questura sono stati impegnati, insieme alle altre forze dell’ordine, in un’operazione ad ampio raggio non solo per contrastare l’abusivismo ma anche per passare al setaccio i luoghi dello spaccio come la zona della stazione e il parco Miralfiore.