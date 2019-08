Spaccia soldi falsi in centro Persona distinta scappa dopo essere stata scoperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Segnalazioni in città per la presenza di una persona, descritta distinta ed elegante, che si è presentata in un negozio del centro pagando con una banconota di 100 euro risultata poi falsa. La commessa ha passato la banconota nell’apposita macchinetta di controllo, ma nel frattempo lo sconosciuto era riuscito a sparire. Altre banconote da 100 contraffatte hanno tentato di essere smerciate in alcune attività nei giorni scorsi ma i negozianti sono riusciti a non essere raggirati. Antenne dritte per gli esercenti e massima attenzione per chi si trova a gestire un'attività.