Pesaro, camion diretto alla discarica vola nella scarpata. Strada bloccata per ore, nessun rischio inquinamento

PESARO - Incidente a un mezzo che trasporta rifiuti alla discarica di Cà Asprete. Nessun rischio di inquinamento e nessun altro mezzo coinvolto. E’ successo nella mattinata di ieri. Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo adibito al trasporto di rifiuti, non di proprietà di Marche Multiservizi, ma diretto alla discarica di Cà Asprete, ha perso il controllo ed è finito nella scarpata in Strada del Pantano. Nell’incidente non è stato coinvolto alcun altro mezzo, ma la viabilità è stata interrotta per alcune ore a causa del carico che ha invaso la carreggiata. Marche Multiservizi, pur non avendo alcun diretto coinvolgimento con il fatto accaduto, si è attivata ed ha prestato il supporto necessario per le operazioni di ripristino. Il veicolo, intestato ad un’azienda locale che si occupa di recupero del vetro, trasportava rifiuti derivanti dall’attività di recupero, prevalentemente scarti di etichette ed eventuali altri residui che possono derivare dalla lavorazione di recupero del vetro.

