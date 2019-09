Nuovo crollo al S. Benedetto l'allarme dato dai residenti Transennata l'intera area

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Attenzione, caduta San Benedetto. Continua e inesorabile. Ennesimo cedimento questa mattina, con il crollo di intonaci e ferraglia in strada. Intervento dei vigili del fuoco e strada transennata. Domani i primi sopralluoghi dei tecnici regionali e del Comune. Dal gennaio scorso, quando si è verificato un altro importante cedimento, che ha richiesto l’intervento urgente della Regione, proprietaria dello stabile, erano prevedibili altri cedimenti all’interno e all’esterno di un contenitore, così grande e problematico. Il crollo di questa domenica ha interessato la porzione dell’immobile che si affaccia su via Belvedere, lungo l’asse centrale che porta agli Orti Giuli. I vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 10 da alcuni residenti e automobilisti che hanno visto materiale e detriti a terra, distaccarsi dalla parte alta del complesso edilizio. Pezzi e detriti del fabbricato, grandi come il palmo di una mano, sono finiti su via Belvedere mentre le parti metalliche, rimbalzando per la caduta, sono arrivate dall'altra parte della via.