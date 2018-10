Cade in casa ed è solo salvato dall'allarme dei vicini a vigili del fuoco e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno dovuto sfondare la porta per poter salvare un anziano. È successo in via Vincenzo Rossi. I vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata d’emergenza dai vicini di casa di un anziano che sentivano lamenti provenire dalla sua abitazione. Così hanno provato a bussare ma alla porta non si presentava nessuno. È scattata la chiamata d’allarme al 118 e ai vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto forzare la porta di ingresso per consentire ai medici dell’ambulanza di poter entrare. L’uomo era caduto e non riusciva più ad alzarsi. E’ stato preso in consegna dai medici e portato al San Salvatore.