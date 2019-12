Pesaro, in farmacia con un coltello. Dopo la rapina tenta la fuga in treno

LEGGI ANCHE:

PESARO - In fuga da una comunità di recupero nel tragitto per prendere il primo treno utile pensa bene di assicurarsi un po’ di soldiladi turno in zona mare. Un’azione dal fiato corto perché in stazione viene bloccato dalla polizia. Colpo mordi e fuggi e reazione altrettanto lampo quella di ieri pomeriggio che nell’arco di nemmeno due ore ha portato all’arresto del giovane rapinatore: un 21enne con problemi di tossicodipendenza.Ieri, intorno alle 14, si è presentato coltello in pugno alla Farmacia Mari di via Fratelli Rosselli: c’era la farmacista e nessun cliente. Il giovane, che dimostra meno della sua età, serrava un coltellaccio da cucina con cui ha minacciato la donna: «Voglio i soldi, dammi quello che hai in cassa». Non tantissimo, circa 2/300 euro di fondo: si è accontentato e se ne è andato gettando l’arma non lontano dalla farmacia che in passato più volte è finita nel mirino di balordi solitari. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Le telecamere di videosorveglianza interne avevano ripreso la rapina con le fattezze del ragazzo riconoscibili nonostante il cappellino calcato. Le indagini hanno subito preso la direzione giusta: quella del tossicodipendente che cercava soldi per acquistare dosi. Un’azione sinergica tra squadra mobile e squadra volante ha consentito una rapida ricognizione dei luoghi dello spaccio gravitanti attorno alla stazione con successivo controllo della stessa. Una verifica che ha fatto fare bingo agli agenti: il giovane stava aspettando il primo treno utile per allontanarsi da Pesaro.