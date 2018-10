Coltelli alla gola e spranga E scatta l'assalto al market cinese "Ni Hao"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Coltello alla gola e dritti in cassa. E ora a finire nel mirino delle bande di malviventi sono i negozi gestiti da cinesi. Appena dieci giorni fa era successo a Fano, con modalità simili. Erano passate da poco le 13,15 quando due persone col volto coperto da stoffe nere, sono entrate al negozio Ni Hao Mercato in via Gagarin, alla Torraccia. Non hanno scelto l’entrata principale, ma quella secondaria che si affaccia su via Icaro. Uno era armato di una spranga di ferro, forse un piede di porco.L’altro aveva un coltello. Sono corsi dietro il bancone e hanno puntato la lama contro il collo del titolare. Accanto a lui c’era la moglie. Poco più in là un cliente e un addetto. Tutti impietriti per quanto stava accadendo. Tutto è successo in pochissimi istanti. Momenti di panico e paura. L’uomo ha cercato di divincolarsi e ha scansato la lama con la mano procurandosi un taglio al palmo. I due malviventi hanno arraffato quanto c’era in cassa, circa 600-700 euro e sono scappati questa volta dall’entrata principale. Il titolare ha cercato di rincorrerli, ha preso una pompa per le biciclette ed è riuscito anche a colpire uno dei rapinatori. E proprio impugnando la pompa ha lasciato anche una traccia di sangue. Ad attenderli fuori c’era un terzo uomo alla guida di una Fiat Punto Bianca. Sono scappati per via Icaro, diretti verso il centro. Subito dopo è stato il cliente a dare l’allarme alla polizia che ha inviato immediatamente una pattuglia della squadra volante sul posto.