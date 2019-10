Faceva il pusher a 4 stelle spacciava dosi di eroina e poi tornava in albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ospite in hotel ma dal controllo delle schede emerge che ha già a suo carico un decreto d’espulsione. E in camera aveva dosi di droga. Si stava preparando per la sua giornata da pusher. Una mattinata convulsa quella di martedì, quando il personale della Volante della Questura è intervenuto all’hotel Elvezia in via Fiume.Tutto nasce grazie alla tecnologia e ai sistemi informatizzati. La sera prima un nigeriano di 30 anni aveva chiesto di poter pernottare nella struttura. Nessuno poteva sapere della sua particolare condizione. Il documento fornito era a posto. Ma ormai il sistema del registro delle schede degli alloggianti è elettronico e in poco tempo il sistema verifica a monte che tutto sia regolare. E quando non lo è invia subito un alert alle questure o alle forze dell’ordine sul territorio. Infatti alla sala operativa hanno subito notato che il nigeriano sarebbe dovuto essere già espulso dal territorio nazionale per questioni di droga. E dunque non poteva certo passare la notte in hotel a Pesaro. Così i poliziotti si sono precipitati all’hotel per un controllo. All’interno della camera c’era il nigeriano irregolare, ex richiedente asilo. Ma non è tutto perché dopo la perquisizione nella sua stanza di albergo è stata ritrovata della sostanza stupefacente, eroina, già confezionata in dosi, un bilancino e un apparecchio per tagliare la sostanza.