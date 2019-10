Pullman in panne nel rondò ma all'arrivo del carroattrezzi i due mezzi si incastrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un pullman trainato da un carroattrezzi si blocca alla rotatoria di Borgo Santa Maria e il comitato di residenti torna alla carica per liberare il centro abitato dal traffico. L’episodio è accaduto lunedì pomeriggio.Il pullman che veniva da Tavullia ha subito un guasto alla fine di via Lancisi – racconta Giovanni Zona, referente del comitato Borgo Santa Maria – è intervenuto il carroattrezzi che alla rotatoria sulla provinciale non è riuscito a girare. E’ stato necessario rimuovere i birilli al centro della rotonda per consentire la manovra di svolta». Poco dopo è arrivato anche un tir con rimorchio che ha avuto gli stessi problemi. Cosa chiedete? L’ incrocio in queste condizioni è poco sicuro, e la rotatoria è troppo piccola in quel punto, bisogna eliminarla. La soluzione della viabilità spetta al sindaco, che ha voluto introdurre queste modifiche, creando un tappo a Borgo Santa Maria, basta passare alle 7 di mattina per rendersi conto del traffico che c’è. Allo stesso tempo, il presidente di quartiere non dovrebbe dire che la situazione va bene così com’è, ma segnalare in Comune le cose che non funzionano». Per il comitato, la soluzione migliore è quella di «realizzare la circonvallazione di Borgo Santa Maria, che era già prevista, per liberare il centro della frazione dal traffico quotidiano».