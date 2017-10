Forza Nuova al prefetto «I finti profughi saranno fotografati e identificati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - C'è ancora tensione tra i residenti di Borgo Santa Maria e Pozzo Alto per la presenza, ritenuta eccessiva nei numeri, di migranti nei centri di accoglienza presenti nel quartiere. A questi si sommano gli avvistamente, quotidiani, di africani di non precisata provenienza che frugano a tutte le ore, di giorno e di notte, in tutti i bidoni della spazzatura della zona. Il prefetto Pizzi ha vietato ai cittadini di fare foto e ha vivamente consigliato di chiamare le forze dell’ordine in caso di pericolo per la sicurezza. «Forza Nuova non accetta l'imposizione del Prefetto Pizzi - spiega il referente Astolfi - nei prossimi giorni provvederemo a consegnare direttamente a lui le foto che scatteremo in questi giorni a tutti i richiedenti asilo, dei quali chiediamo l'immediata identificazione. La gente ha paura e ha il diritto di sapere chi sono e da dove vengono. Preoccuparsi della privacy dei richiedenti asilo invece di salvaguardare i residenti è un comportamento che non esitiamo a definire razzista e antidemocratico»