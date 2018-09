Bombe d'acqua ripetute città e periferie sommerse strade e scantinati allagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Bombe d’acqua, allagamenti e disagi. In mezzo pomeriggio sono caduti ben 44 mm d’acqua. Come sempre l’Osservatorio Valerio, centro statistico di Pesaro, monitora tutti i dati: 13,4 mm caduti in una mezz’ora intorno alle 15 di ieri. E questa domenica il film si ripete, per questo è stata rinviata a Urbino la finale della Festa degli Aquiloni e a Fano la Giostra del Palio.Restano i disagi registrati ieri tra le 16:50 e le 17:00: ben 12,4 mm in appena dieci minuti. Quanto basta per una serie di segnalazioni ai vigili del fuoco sia da parte di privati ma anche in strade pubbliche. A Pesaro il disagio più importante al Curvone sulla statale 16 dove gli accumuli di acqua hanno rallentato il flusso e i vigili urbani sono stati impegnati a dirigere il traffico con le auto bloccate con mezza ruota sott’acqua. Un’auto è finita in panne.II vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverla. Sott’acqua anche viale Fiume oltre al sottopasso di via Rossi.Disagi anche a Gabicce, la pioggia in pochi minuti ha allagato il lungomare e persino negli stabilimenti balneari si è creato un effetto piscina. A Torrette di Fano si è allagato il sottopasso che porta dalla Statale al mare. Non è una novità tanto che è stato attivato immediatamente un semaforo per impedire alle auto di passare e andare a finire nell’acqua. È stato allertato il centro operativo del Comune che ha provveduto a chiudere la strada con una transenna in attesa dell’intervento necessario a far defluire l’acqua e ripristinare la viabilità.Altra segnalazione in via Gramsci a Osteria Nuova dove l’acqua - e anche qui, purtroppo non è una novità - ha invaso la sede stradale creando dei dilavamenti anche di fango. Alcune telefonate anche per degli scantinati allagati sempre nel fanese. L’acqua è penetrata in alcune abitazioni direttamente dalla strada, a causa di alcune fogne che non ricevevano più.