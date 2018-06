Addio a Silvio Picozzi l'amministratore delegato che amava storia e arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Milanese di nascita, con la grande passione per la storia pesarese. È morto, nella sua casa, l’ex dirigente della Biesse ed ex amministratore delegato della Viet Silvio Picozzi. Aveva 79 anni e da tempo combatteva con una malattia che ieri ha avuto il sopravvento. Lascia la moglie Laura e il figlio Pietro.Trasferitosi a Pesaro dal 1975 è lui stesso a scrivere, in una sua presentazione, di aver «iniziato una seconda vita a Pesaro scegliendo come abitazione una casa nel borgo di Trebbiantico». Dopo aver lavorato in Biesse come responsabile commerciale è andato in pensione nel 2001. Da qui si è dedicato sempre di più a migliorare le conoscenze sulla storia di Pesaro e delle ceramiche pesaresi. Dal 2002 al 2005 ha ricoperto la carica di presidente della “Associazione Amici della Ceramica di Pesaro” e questo gli ha permesso di arricchire le sue conoscenze in materia. Dal 2007 si è dedicato a quella che ha definito la sua passione per le ricerche storiche di Pesaro. Gestiva il sito Storialocale.it dove pubblicava anche saggi sulla ceramica locale. E’ stato autore di alcune importanti pubblicazioni che riguardano luoghi storici della città. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.