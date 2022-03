Morto il presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini. Dolore e choc per l'ex sindaco e vertice della ProvincIa: aveva 44 anni

PESARO - Ha fatto in poche ore il giro delle Marche, la notizia della scomparsa di Daniele Tagliolini, attuale presidente di Marche Multiservizi, ex presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e, per lungo tempo, sindaco di Peglio. Una morte che per l’anagrafe - non aveva nemmeno 45 anni - lascia ammutolito anche chi lo conosceva molto bene.



Tagliolini lottava con una grinta contro un tumore allo stomaco, scoperto l’estate scorsa e lo raccontava con una positività tale che lasciava presagire che questo male sarebbe stata un’altra delle sue belle vittorie ma questa volta personale e non di squadra. Perché Tagliolini in qualsiasi ambito dove ha lavorato si distingueva per lo spirito con cui affrontava gli incarichi. «Non conta chi fa gol – sosteneva – ma il gioco di squadra e più di tutto avere un obiettivo comune». E di obiettivi comuni, da negoziatore della politica, da ottimo conoscitore della macchina amministrativa, ne aveva raggiunti tanti fino a meritarsi la bella nomea che faceva parte dei valenti che alla politica nel Pesarese aveva sicuramente più dato che ricevuto.



Merito di una formazione sul campo come sindaco di Peglio per ben tre mandati ma anche di un corso di formazione alla Bocconi sulla gestione strategica dei finanziamenti comunitari. Ed è proprio con questa visione europea che ha cercato di guidare la Provincia di Pesaro Urbino come Presidente. Dal 2014 al 2019 ha messo il risparmio energetico, la green economy, la mobilità sostenibile, la lotta agli sprechi nell’agenda dell’ente provinciale, non a caso è stato il portavoce nazionale di Legambiente per i Comuni Rinnovabili e presidente dell’AAto. Tra i suoi focus, nonostante la drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato alle province, era riuscito ad avviare un programma di verifiche delle sicurezze nelle scuole e a reperire fondi per la viabilità. Proprio perché era un uomo delle aree interne che teneva a conto le varie identità delle comunità, era stato nominato da Matteo Ricci, il Sindaco di Pesaro, Presidente di Marche Multi Servizi.



«Tutti i giorni - affermava - scendendo a Peglio verso la costa, vedo tante persone che fanno parte di questo territorio con un’identità ben precisa. Siamo una terra di gente che ha sempre lavorato, per questo saremo sempre in grado di reagire». Caparbio, coraggioso, ottimista non aveva permesso alla malattia di limitare la sua attività.



Anche ricoverato continuava a lavorare senza svelare nulla e, di fatto, non erano in tanti a sapere che lottava contro un male che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Marche Multiservizi ha ovviamente annullata la conferenza stampa che era stata prevista per la giornata di oggi. Tra i primi messaggi di cordoglio, quello del vice sindaco di Pesaro Vimini «Grazie Daniele per tutto quello che hai dato». Lascia sua moglie Giovanna e due figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA