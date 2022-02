Export, la Pedini ha agenzie a Mosca e Kiev: «Gli ordini sono confermati ma pagamenti più difficili»

PESARO - Anche la Pedini Spa guarda sgomenta e preoccupata all’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Il marchio dal brand identity “Kitchens – life – design” fondato nel 1957 a Lucrezia di Cartoceto esporta in una sessantina di paesi ed è ben presente nell’Europa dell’Est. Ha un’agenzia a Mosca che la rappresenta in Russia, una che abbraccia i paesi baltici incluso la Bielorussia, ed un’altra a Kiev in Ucraina.

Francesco Verdini, responsabile Export Sales & Marketing, cerca di mantenersi sempre in contatto con i suoi agenti. «Pochi giorni fa sono stati confermati tutti gli ordini fatti in precedenza, anche a ridosso dell’attacco ma più passano i giorni più regna l’incertezza». Non nasconde che i problemi per lavorare con la Russia si stanno moltiplicando. «Il Paese – spiega - era stato già penalizzato dalla perdita di valore del rublo nei confronti dell’euro. Ora i nostri agenti e clienti ci hanno confermato che ci sono difficoltà per i pagamenti. Il rublo è ancora più indebolito, le banche sono a corto di liquidità perché hanno dovuto soddisfare le richieste di tanti clienti, esistono problemi con i circuiti delle carte di credito e i nostri contatti ci hanno detto che è molto difficile reperire banconote euro».



Situazioni che andranno sicuramente ad intaccare gli standard di vita in Russia. Verdini ricorda inoltre che l’Ucraina è un paese cerniera per il trasporto su gomma ed è importante per la logistica delle merci con la Russia. Teme inoltre che ci saranno anche delle ripercussioni sugli altri paesi dell’ex Unione sovietica dove non esclude sarà necessario confermare o concertare le modalità di consegne. Anche i dazi imposti dall’Europa avranno un impatto diretto sui rapporti: «Faranno crescere sicuramente il prezzo degli articoli delle nostre collezioni».

Il che potrebbe non essere negativo per un brand medio alto come Pedini conosciuto per essere l’arredo preferito delle star di Hollywood e di campioni dello sport poiché conferma l’origine di un arredo davvero prodotto in Italia. Pedini dispone di un polo grande 36 mila metri quadri a Lucrezia, frazione dove lavorano una settantina di artigiani specializzati. Nel 2019, ha realizzato un fatturato intorno ai 15 milioni di euro ed esporta 86% della sua produzione. Il suo più importante mercato di sbocco è il Nord America dove ha per partner un network di 20 rivenditori.

