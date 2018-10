Patti Smith per Rossini 150 sul palco del teatro con un inedito omaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Ora è ufficiale: Patti Smith, la sacerdotessa del rock, sarà a Pesaro per le celebrazioni di Rossini150». Post del sindaco Matteo Ricci, nel tardo pomeriggio di ieri, per un evento che era stato prima annunciato per l’estate e che ora si concretizza sotto le luci natalizie. La presenza di Patti Smith è legata al progetto "A Rossini dialogue" che il 15 dicembre l’artista porterà al Teatro Rossini. Il suo spettacolo “Words and Music”, sarà inoltre impreziosito per l’occasione da playlist Rossini by Patti Smith. Un inedito omaggio a Rossini in cui l’artista americana ha selezionato un suo personale percorso tra le arie del Cigno di Pesaro, eseguite dal vivo dai talenti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival. «Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e senza dubbio tra gli artisti più influenti di sempre» ha aggiunto il sindaco commentando l’arrivo della star di Because the night.