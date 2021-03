E' morto Marco Facondini: la musica resta in silenzio. Era il mago dei suoni e dell'acustica

PESARO La Città della Musica deve salutare un altro suo importante protagonista: è scomparso ieri mattina presto, all’età di 65 anni, Marco Facondini, diplomato in “Composizione Musicale Elettronica” al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro con specializzazione in fisica acustica e percezione del suono.

E proprio grazie a questa sua specializzazione, dal 1991 collaborava con il Rossini Opera Festival di Pesaro, progettando gli allestimenti acustici degli spazi adibiti alle opere ed ai concerti, come ad esempio quello della Vitrifrigo Arena.



Nel 1986 aveva fondato il TanAcoustics, il suo studio tecnico di progettazione e ricerca acustica. Era anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche e manualistiche presentate nel corso di vari Convegni Internazionali del settore. Titolare del brevetto Piano Puffer® – sistema antivibrante per pianoforti da concerto – per la riduzione delle vibrazioni meccaniche e maggiore qualità timbrica dello strumento. A darne notizia su Facebook, uno dei suoi migliori amici, Davide Riboli: «Marco ci ha lasciati questa mattina, all’ora del lupo, quando pare accada più spesso di nascere e morire, dopo una malattia furiosa, ma veloce. Non ha mai sofferto. Ogni amico è uno specchio: se ne va lui, te ne vai tu. O almeno, una parte di te. La stima di tanti artisti e l’affetto degli amici raccontano che uomo è stato». Riboli gli ha dedicato anche degli struggenti versi: «I suoni migliori // li abbiamo forgiati insieme // I sorsi migliori // li abbiamo bevuti insieme // Dei tempi buoni // non s’è buttato un istante».



Anche Pesaro Cultura ha salutato Marco: «Un protagonista indiscusso dell’eccellenza di Pesaro Città della Musica. Ciò che ‘suona bene’ a Pesaro, funziona perfettamente perché di solito ‘dietro’ ci sono le sue mani. Dal Teatro Rossini al Conservatorio, dal Palafestival alla Vitrifrigo Arena: in ognuno di questi luoghi della cultura risuoneranno per sempre le note plasmate dalle sue competenze acustiche uniche». Il consigliere regionale Andrea Biancani condivideva con lui la passione per il jazz: «Abbiamo condiviso tante belle serate durante le rassegne di Fano Jazz e, soprattutto, al Jazz Village nel cortile di Palazzo Ricci. Sempre disponibile a dare una mano e ad offrire le sue competenze durante la preparazione degli eventi musicali. Un periodo molto bello, soprattutto per i momenti di condivisione, e per le memorabili jam session, dove spesso marco suonava il pianoforte. Lo ricordo con affetto, una persona gentile e riservata». È ancora incredulo il mondo della musica pesarese e non solo: «Caro Marco, per me le tue parole, la tua professionalità saranno una costante colonna sonora, un buon riferimento per andare avanti», ha scritto Peppe Consolmagno, interpretando il pensiero di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Marco lascia la moglie Cinzia Panici e il fratello Massimo. Sarà ricordato in forma privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA