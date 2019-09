Si è spento Paolo Mordiani ex consigliere e noto velista Ricci: «Era un riferimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si è spento a 87 anni Paolo Morsiani, ex consigliere comunale, noto velista, tra i padri storici del porto pesarese: «Perdiamo una figura stimata da tutti. Un punto di riferimento per tanti - è il cordoglio del sindaco Matteo Ricci - che ha dimostrato con la sua esistenza il suo profondo amore per la città. Nel percorso professionale come nell'impegno istituzionale e nell'associazionismo, passando per il grande e costruttivo contributo allo sviluppo del nostro porto. Con il suo slancio e trasporto verso il mare ha espresso chiaramente l'identità pesarese. Un uomo contraddistinto da capacità e umanità: siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».