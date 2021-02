Pesaro, il post poco onorevole della Morani sull'acconciatura. I social l'attaccano: «Ma come si fa in piena crisi?»

FANO Lady Giustizia negli anni glamour del governo Renzi finì nel tritacarne del web a causa dei tacchi a spillo e del tatuaggio sul collo del piede. Poi fu la volta della borsa Prada regalatele dalla mamma. Però il boom. l’onorevole Alessia Morani da Macerata Feltria, l’ha incassato ieri con un post su uno dei temi più gettonati del fashion: l’opportunità del caschetto. Un’ondata di accuse l’ha travolta fino a suggerirle di cancellare il post.

Ma l’arte dello screenshot non perdona e grazie all’infallibile fiuto di Dagospia per le grandi notizie, la Morani versione capello lungo o capello tronco è diventata un affare di valenza nazionale. In sostanza, la deputata Pd della Repubblica Italiana, nel cazzeggio di un pomeriggio domenicale ancora in zona arancione, ha posto ai suoi followers il seguente quesito: «Capelli lunghi o caschetto?». A sostegno della pregnanza del sondaggio, ha postato una foto di qualche anno fa che la ritrae con i suoi lunghi capelli corvini e un’immagine di questi giorni con la sforbiciata del parrucchiere, la mascherina sul volto e i guanti in lattice. Un’Italia poco spiritosa e piuttosto incazzata per fare attenzione alla fine ironia e all’estetica pilifera l’ha inondata di critiche. «Come in questa drammatica crisi di governo la deputata piddina pensa alla capigliatura?». Questa la scandalizzata sostanza delle critiche. Poi ci ha messo la predica Dagospia e non si scherza più. Scrive la nobiltà del web: «C’è la crisi di Governo ma i sottosegretari pensano ai capelli. Alessia Morani posta una foto di quando era molto più giovane sui social (ma era molto più giovane all’anagrafe non solo sui social ndr) e lancia il sondaggio: capelli lunghi o caschetto? Molti hanno risposto sul merito (magari nel merito) ma molti altri si sono incazzati. Al punto che l’esponente Pd ha cancellato tutto». Quel che sfugge ai più è che la sottosegretaria Morani possa anche aver anche sbagliato le misure. Ma nell’ultima domenica di un gennaio disgraziato non ha certo postato un pensiero a caso. Senza dubbio la spensieratezza delle estremità pilifere che crescono sulla cute del cranio umano ubbidisce alla narrazione positiva di questa crisi di governo devastante. E forse anche alle tante lezioni di comunicazione ricevute dal suo ex eroe Renzi.

