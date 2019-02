Il medico dei migranti: «Nei nostri mari in atto un nuovo Olocausto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un pugno nello stomaco. Per risvegliare le coscienze e scuotere un’opinione pubblica che, troppo spesso, rischia di cedere all’indifferenza. E’ stato anche questo la presentazione del libro “Le stelle di Lampedusa. La storia di Anila e di tutti i bambini che cercano il loro futuro tra di noi” scritto dal medico di Lampedusa Pietro Bartolo, ribattezzato il “medico dei migranti”. A seguire l’evento, organizzato ieri mattina dalla Silp-Cgil e dalla segreteria provinciale della Cgil in collaborazione con la Fattoria della Legalità e con il patrocinio del Comune di Pesaro, centinaia di persone che hanno riempito il teatro Sperimentale.La grande emozioneTra loro, oltre al segretario del Silp Pierpaolo Frega al sindaco Matteo Ricci e al referente dell’associazione “Refugees welcome” Valter Recchia, anche molti studenti delle scuole superiori. E a loro che si è rivolto in primis Bartolo. «Dobbiamo ritrovare la strada dei valori - ha detto il medico siciliano rispondendo alle domande di Simonetta Marfoglia - Non è buonismo ma rispetto di diritti umani perché siamo tutti cittadini di questo mondo. I migranti che attraversano il Mediterraneo sono persone come noi. Se volete fare qualcosa, anche piccola, non venite a Lampedusa. Siamo la porta d’Europa e ce la caviamo da soli, pur tra mille difficoltà. Fate qualcosa qui. Voi potete cambiare le cose. Da voi parte il cambiamento». Con immagini drammatiche, proiettate sullo schermo e racconti struggenti, Bartolo ha raccontato il lavoro che porta avanti nell’isola siciliana da circa 28 anni.Tra tragedie ma anche piccoli miracoli, come la storia di Anila approdata in Italia per cercare sua mamma «da qualche parte in Europa». Sono proprio quei piccoli miracoli che, in mezzo a tanto dolore, danno la forza al medico di andare avanti. «Non sono un eroe - continua - Ma, semplicemente, se uno mi chiede aiuto io provo a darglielo. Faccio gesti normali che dovremmo fare tutti. È una società malata se quello che faccio io diventa un gesto eroico e non una cosa normale. Quello che sta succedendo in Libia e nel Mediterraneo è un nuovo Olocausto». Il pubblico ascolta silente in un’atmosfera surreale. Qualcuno non trattiene le lacrime. Anche gli studenti sembrano rapiti dalle parole del medico dei migranti. Alla fine si alzano tutti in piedi per tributargli un lungo applauso. Anche le prime fila occupate, tra gli altri, dai vertici Cgil Roberto Rossini, Roberto Ghiselli, Daniela Barbaresi e dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini.«Si raccontano tante bugie - conclude - Non è vero che i migranti che arrivano sui barconi portano le malattie. Io sono il primo medico a visitarli direttamente sulle barche che li soccorrono e non ho mai preso nessuna malattia. Ma la più grande bugia è dire che c’è un’invasione. L’invasione ce l’hanno in testa coloro che dicono queste bugie. Nel 2016, l’anno in cui ne sono arrivati di più, ne sono arrivati 180.000. Non può essere considerata un’invasione in un Paese di 60 milioni di abitanti o in un continente come l’Europa».L’incontro, che è stato aperto dall’intervento di Frega «è importante anche per noi poliziotti conoscere le storie personali e le ragioni che inducono queste persone a lasciare i propri paesi di origine» e di Ricci «senza integrazione non c’è sicurezza: il clima di odio porta solo al razzismo»”, si è concluso con le domande e gli interventi dei ragazzi.